Про це повідомляє PEOPLE.

Расистські знущання Пріянка зазнала під час навчання в американській середній школі, коли їй було 15 років. Муки була настільки сильним, що вона врешті-решт повернулася до Індії, щоб закінчити навчання.

“Я сприймала це дуже особисто. Глибоко всередині воно починало мене гризти. Я була в пеклі. Я подумала: “Не дивіться на мене. Я просто хочу бути невидимою”. Моя впевненість була підірвана. Я завжди вважала себе впевненою в собі людиною, але я була дуже не впевнена в тому, де я була, ким я була”, – зізналася модель.

Як відомо, Чопра – зірка Боллівуду, яка отримала визнання і в Голлівуді. Майбутня зірка виховувалася її батьками – армійськими лікарями в Індії, поки вона не вирішила переїхати до США, коли їй було 12. Три роки вона жила у родичів в Нью-Йорку, а потім переїхала до Ньютона.

Через це інші дівчатка-підлітки кричали їй образи на кшталт: “Домовик, повертайся у свою країну!” і “Повернись на слона”, коли вона йшла коридором школи.

За словами актриси, вона намагалася ігнорувати хуліганів і шукала розраду в колі близьких друзів. Вона навіть зверталася по допомогу до психолога, але безрезультатно.

Пріянка також зазначила, що в цей бурхливий період свого життя вона “розлучилася з Америкою”. Після одного телефонного дзвінка батькам вона вирішила повернутися додому. Саме там майбутня Міс Світу відновила свою самооцінку.

“Я була така щаслива, що, повернувшись до Індії, була оточена такою великою любов’ю і захопленням тим, ким я була. Повернення до Індії зцілило мене після того досвіду в старшій школі”, – резюмувала вона.