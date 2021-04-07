Про це пише People.

“Ми дуже раді оголосити про заручини нашого сина, принца Луї, з міс Скарлетт-Лорен Сірг. [Сини Луї] принци Габріель і Ноа приєдналися до наших привітань. Ми бажаємо їм безмірного щастя”, – йдеться в заяві батьків Луї, великого герцога Анрі і великої герцогині Марії Терези Люксембурзьких.

Королівська родина також опублікувала серію знімків, на яких видно золоту обручку Скарлетт-Лорен.

Принц Луї є третім сином з п’яти дітей герцога Люксембургу Анрі та його дружини герцогині Марії-Терези. На королівський престол він не претендує, так як раніше він добровільно від нього відмовився.

34-річний принц Луї з 2006 по 2019 рік був одружений на Тессі Ентоні (нині відома як Тессі Ентоні де Нассау). У них двоє синів, 15-річний принц Габріель і 13-річний принц Ной.

Не дивлячись на розлучення, пара зберегла дружні відносини. Тессі також приєдналася до привітань.

“Гейб, Ноа, Френк і я так щасливі за вас обох і бажаємо вам всього найкращого і великого щастя”, – зазначила вона в своїй історії в Instagram.

На даний момент 35-річна Тессі заручена з Френком Флессель, і в цьому році вони чекають на дитину.