У шведського принца Карла Філіпа і його дружини принцеси Софії діагностували коронавірус.

Про це повідомляє Reuters і Hello.

У пари спостерігаються легкі симптоми, але вони відчувають себе добре.

Король Карл XIV Густав, королева Сільвія, старша сестра принца, спадкова принцеса Вікторія, та її чоловік принц Даніель також здали тести на COVID-19.

Зазначається, що принц Філіп і принцеса Софія з початку квітня надають допомогу в боротьбі з коронавірусом. Філіп служить в штабі шведських збройних сил. А Софія пройшла інтенсивну триденну програму навчання в університетському коледжі Софіахеммет в Стокгольмі, де вона є почесним членом кафедри, і тепер допомагає в лікарнях.