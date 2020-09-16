Про це повідомляє Hello.

Так, під час візиту в знамениту Beigel Bake на Брик-лейн Вільям і Кейт обробили тісто вагою більше трьох кілограм, замішуючи його в форму, щоб вийшло 30 бубликів по приблизно 100 грам.

Під час роботи з тістом подружжя, враховуючи їх конкурентний дух, навіть влаштувало змагання.

Еліас Коен, чий батько Амнон заснував пекарню в 1974 році, зазначив, що за технікою замішування перемогла Кейт.

Візитом в пекарню королівське подружжя хотіло підтримати бізнес, тому що під час обмежень, введених в зв’язку з епідемією коронавірусу, цілодобова Beigel Bake була змушена скоротити робочі години та відправити більшу частину персоналу у відпустку.

Крім пекарні, принц Вільям і Кейт Міддлтон зустрілися з працівниками центру зайнятості Лондонського мосту і мусульманського центру англійської столиці.