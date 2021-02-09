Дитина народилася вранці вівторка, 9 лютого, в лікарні Портленда. Хлопчик важить 3,7 кг. Чоловік принцеси, Джек Бруксбанк, був присутній на пологах.

Ім’я новонародженого сина принцеси не повідомляється.

Сама Євгенія сповістила про поповнення в родині чорно-білим фото маленької ручки. За дві години фото зібрало понад чверть мільйона лайків.

Про те, що донька другого сина британської королеви принца Ендрю та її чоловік чекають на первістка стало відомо у вересні. Немовля стало дев’ятим правнуком королеви.