Трейлер опубліковано на Youtube-каналі From Bedrooms to Billions.

Документальну стрічку “Від спалень до мільярдів: Революція PlayStation” (From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution) було анонсовано ще в 2016 тоді. Тоді британські митці Ентоні та Нікола Колфілд запустили на платформі Kickstarter збір коштів на її створення. Вони мали на меті зібрали 50 тисяч фунтів, проте вдалося зібрати на 5,5 тисяч більше.

Фільм розповість про вплив Sony PlayStation на індустрію та про те, як вона підняла розробку відеоігор на новий рівень, здійснивши революцію світі геймінгу.

Прем’єру заплановано на 7 вересня.

Зазначимо, “Від спалень до мільярдів: Революція PlayStation” — третя стрічка Колфілдів у серії. Перед цим у 2014-му вони випустили стрічку “Від спалень до мільярдів” про історію ігрової індустрії та “Від спалень до мільярдів: роки Amiga” у 2016-му.