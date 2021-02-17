Перед пандемією коронавірусу елітні бренди компанії Kering, яка спеціалізується предметах розкоші, постійно перебували на піку популярності та вихвалялися рекордними прибутками. Однак у 2020 році ситуація докорінно змінилася.

Про це повідомляє видання Business of fashion.

Акції Kering впали на 8% у середу вранці після того, як французька група повідомила про щоквартальні продажі. У четвертому кварталі 2020 року продажі критично впали. Таких результатів не могли передбачити аналітики для Gucci, найбільшого і найвигіднішого бренду компанії.

Менші бренди Kering продемонстрували кращий результат, але не повторили показники попереднього кварталу. Продажі Yves Saint Laurent зросли на скромні 0,5%, тоді як Bottega Veneta зросли на 16%. Група брендів під назвою “Інші бренди”, зокрема Balenciaga та Alexander McQueen, уповільнила зростання до 2% у порівнянні зі стрибком на 12% влітку.

З 2016 року продажі Gucci під керівництвом дизайнера Алессандро Мікеле та виконавчого директора Марко Бізаррі зросли більш ніж утричі та призвели до вибуху активності мережі італійських постачальників.

Наразі аналітики не беруться коментувати ситуацію навколо бренду.

Стрімке падіння продажів Gucci після кризи коронавірусу змушує інвесторів цікавитись, до якого рівня опустяться показники та скільки часу потрібно, щоб вони повернулися до колишнього результату. На відміну від цього, найбільші бренди LVMH Louis Vuitton і Dior забезпечили 18-відсоткове збільшення продажів одягу та виробів зі шкіри протягом кварталу.

Також зазначимо, що Gucci скорочує свій вплив на гуртову торгівлю і поряд з Balenciaga інвестує у розробку команд для тривимірного маркетингу та маркетингу віртуальної реальності. Бренд скасує свою круїзну колекцію цього року на користь інших маркетингових інвестицій.