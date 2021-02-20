Про це повідомляє Букінгемський палац у Twitter.
Минуло менш як два тижні після пологів, перш ніж онука королеви наважилася показати первістка світу. Також принцеса Євгенія оголосила ім’я сина – Август Філіп Хоук Бруксбенк.
“Подружжя було зворушене добрими побажаннями, які вони отримали з приводу народження первістка, і із задоволенням ділиться цією першою сімейною фотографією”, – йдеться у дописі.
У своєму Instagram принцеса Євгенія поділилася серією зворушливих сімейних фото. На світлинах малюк солодко спить в обіймах батька.
- Раніше повідомлялося, що онучка королеви Великої Британії Єлизавети II принцеса Євгенія народила первістка.