Онука королеви Єлизавети принцеса Євгенія показала зворушливе сімейне фото із чоловіком Джеком Бруксбенком та сином, якого вона народила 9 лютого.

Про це повідомляє Букінгемський палац у Twitter.

Минуло менш як два тижні після пологів, перш ніж онука королеви наважилася показати первістка світу. Також принцеса Євгенія оголосила ім’я сина – Август Філіп Хоук Бруксбенк.

“Подружжя було зворушене добрими побажаннями, які вони отримали з приводу народження первістка, і із задоволенням ділиться цією першою сімейною фотографією”, – йдеться у дописі.

У своєму Instagram принцеса Євгенія поділилася серією зворушливих сімейних фото. На світлинах малюк солодко спить в обіймах батька.