Група Queen запустить трансляцію концерту пам'яті Фредді Меркьюрі, щоб зібрати гроші на боротьбу з коронавірусом

Про це повідомляється на сторінці групи в Facebook.

“Вже цієї п’ятниці … Спеціальний прем’єрний показ на YouTube концерту пам’яті Фредді Меркьюрі в підтримку Фонду солідарного реагування на COVID-19 для Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)”, – йдеться в повідомленні.

Концерт транслюватимуть в прямому ефірі 15 травня о 21:00 за київським часом, він буде доступний для перегляду протягом наступних 48 годин.

На YouTube-каналі вже оприлюднено відео, доступ до якого з’явиться 15 травня в 21:00.

Концерт пам’яті Фредді Меркьюрі відбувся на стадіоні Уемблі в Лондоні 20 квітня 1992 року, через кілька місяців після смерті Меркьюрі. Причиною смерті музиканта стали ускладнення, викликані СНІДом. У шоу брали участь музиканти Queen Брайан Мей, Роджер Тейлор і Джон Дікон, а також Девід Боуї, Роберт Плант, Джеймс Гетфілд, Джордж Майкл, Елтон Джон, Лайза Міннеллі, Metallica, U2, Def Leppard, Guns N ‘Roses і Spinal Tap.