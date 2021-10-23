Канадський актор Райан Гослінг виконає роль Кена в майбутній картині Грети Гервіг про культову ляльку Барбі.

Про це повідомляє американське видання Deadline.

За даними джерел видання, наразі актор веде завершальні переговори з Warner Bros про фільмування.

Гослінг не збирався погоджуватися на роль через завантажений графік, однак поки підготовка до знімання затягувалася, студія продовжувала наполягати, що цю роль повинен зіграти саме він.

Режисером картини виступить Грета Гервіг. Вона ж написала сценарій до фільму. Роль Барбі виконає Марго Роббі.

Фільмування стрічки має стартувати в Лондоні на початку 2022 року. Прем’єра запланована на 2023 рік.