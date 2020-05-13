Про це він повідомив в своєму Instagram

Так Мерфі повідомив, що працює над створенням спін-оффу серіалу, який отримає назву “Американські історії жахів”.

Він опублікував скріншот відеоконференції з акторським складом (Кеті Бейтс, Еммою Робертс, Таіссою Фармігою і іншими), під час якої обговорювався проєкт.