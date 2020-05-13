Про це він повідомив в своєму Instagram
Так Мерфі повідомив, що працює над створенням спін-оффу серіалу, який отримає назву “Американські історії жахів”.
Він опублікував скріншот відеоконференції з акторським складом (Кеті Бейтс, Еммою Робертс, Таіссою Фармігою і іншими), під час якої обговорювався проєкт.
View this post on Instagram
“American Horror Story” cast zoom call…where we reminisced about the good times…the spin off we're doing called "American Horror Stories" (one hour contained episodes)…when we will start filming the next season of the mothership…and other stuff I cannot print. It was so much fun and I'm glad we caught up. I miss everyone!
- Раніше повідомлялося, що зірка “Сам удома” Маколей Калкін зіграє в “божевільній еротичній сцені” з 71-річною Кеті Бейтс в новому сезоні “Американської історії жахів”.