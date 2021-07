Про це повідомляє Just Jared.

Хоча подробиці серіалу тримаються в секреті, Райан все ж коротко, але дав зрозуміти, що чекає на глядачів.

“Ми робимо 16 часових окремих епізодів, в яких досліджуємо міфи, легенди і знання жахів. У будь-якому з цих епізодів будуть представлені зірки, яких ви знаєте і любите”, – зазначив він.

Зокрема, в спін-офф знялися – Кевін Макхейл, Наомі Гроссман, Біллі Лурд, Метт Бомер, Діллон Бернсайд, Чарльз Мелтон, Денні Трехо, Джон Керол Лінч, Белісса Ескобедо, Рензі Фелиз, Медісон Бейлі, Вірджинія Гарднер, Емі Гребоу Фріман, Аарон Твейт, Гевін Крил, Кайя Гербер, Сьєрра Маккормік, Періс Джексон, Ніко Грітем і Кайл Ред Сильверштейн.

“І тут немає навіть половини учасників”, – додав Мерфі.

Прем’єра “Американських історій жахів” відбудеться у четвер, 15 липня, на FX.

And this isn't even the half of it. Take a peek at some of the American Horror Stories cast. The brand new anthology series begins streaming July 15 only on #FXonHulu. #AHStories @AHSFX pic.twitter.com/Phu6dh02Vd

— Ryan Murphy (@MrRPMurphy) July 7, 2021