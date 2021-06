Відео Мерфі опублікував на своїй сторінці в Twitter, докладніше пише видання Variety.

Кожна нова серія буде являти собою окрему історію про привидів, і, швидше за все, в них з’являться знайомі герої з франшизи.

У тизері посеред кривавого поля з’являється жінка в латексі. Вона заходить в будинок-вбивцю з першого сезону, в якому повно чудовиськ і відбуваються дивні речі. У кінці відео жінка вбиває чоловіка, одягненого в такий же латексний костюм, і зникає в порталі.

Every episode brings you a different nightmare. American Horror Stories, a twisted new anthology from Ryan Murphy, streaming July 15 exclusively on #FXonHulu. @hulu #AHStories #AmericanHorrorSummer pic.twitter.com/SL7090nzwR

— Ryan Murphy (@MrRPMurphy) June 23, 2021