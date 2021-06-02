Про це йшлося під час інтерв’ю зірки The Wall Street Journal.

За словами Доллі, вона не хоче, щоб люди бачили її без макіяжу, якщо виникне надзвичайна ситуація і їй потрібно буде швидко покинути будинок.

“Я роблю все свої косметичні процедури і вмиваюся вранці, тому що зазвичай намагаюся наносити макіяж на ніч. Тому що я ніколи не знаю, раптом буде землетрус, торнадо або шторм, і мені доведеться вийти посеред ночі!” – розповіла вона.

Співачка також пожартувала, що не знімає весь макіяж, тому що чоловікові все одно доводиться на неї дивитися.

“Я не люблю приходити додому і повністю змивати макіяж, тому що мій бідний чоловік змушений дивитися на мене. А вранці, коли я встаю, я починаю все спочатку, наношу макіяж, а потім підфарбовую його протягом дня”, – додала вона.