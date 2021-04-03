Про це повідомили творці серіалу.

Новина оформлена у вигляді записки від персонажа серіалу Леді Вістлдаун.

“Дорогі читачі, в той час як всі погляди привернені до пошуків віконтесі лорда Ентоні Бріджертон, ми прощаємося з Реге-Жаном Пейджем, який так тріумфально зіграв герцога Гастінгса. Нам буде не вистачати Саймона на екрані, але він завжди буде частиною сім’ї Бріджертонів”, – йдеться в ній.

Your Grace, it has been a pleasure. 💜🐝 pic.twitter.com/kX1nIG8pz7 — Bridgerton (@bridgerton) April 2, 2021

Сам актор розповів виданню Variety, що одна з причин, по якій він від початку приєднався до проєкту, полягала в тому, що він знав, що це буде короткострокова робота.

Нагадаємо, історична романтична драма розповідає про скандали і плітки в британському аристократичному суспільстві XIX століття. Сюжет розгортається навколо дівчини Дафни Бріджертон і холостяка герцога Гастінгса, за непростими відносинами яких спостерігає вся англійська знать. Другий сезон розповість про пошуки гідної пари старшому з братів Бріджертонів.