Про це повідомили творці серіалу.

Новина оформлена у вигляді записки від персонажа серіалу Леді Вістлдаун.

“Дорогі читачі, в той час як всі погляди привернені до пошуків віконтесі лорда Ентоні Бріджертон, ми прощаємося з Реге-Жаном Пейджем, який так тріумфально зіграв герцога Гастінгса. Нам буде не вистачати Саймона на екрані, але він завжди буде частиною сім’ї Бріджертонів”, – йдеться в ній.

