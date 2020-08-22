Виконавиці ролей Рейчел та Моніки з легендарного серіалу "Друзі", актриси Дженніфер Еністон і Кортні Кокс зіграли в більярд.

Про це вони розповіли підписникам в соцмережах.

56-річна Кортні та 51-річна Дженніфер грали в більярд упродовж вечора.

У соцмережах вони поділилися відео.

Виграла Кортні.

“Друзі не повинні дозволяти друзям грати в більярд (особливо коли їх гра – відстій)”, – написала з цього приводу Еністон.

У відповідь Кокс написала, що справді “блискуче виграла”, але все ж програш Еністон просто “тьмяніє перед її чарівністю”.

Як відомо, актриси товаришують понад 25 років, відтоді, як познайомилися і зіграли подруг, Моніку і Рейчел, в серіалі “Друзі”.