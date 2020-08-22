Про це вони розповіли підписникам в соцмережах.

56-річна Кортні та 51-річна Дженніфер грали в більярд упродовж вечора.

У соцмережах вони поділилися відео.

Виграла Кортні.

“Друзі не повинні дозволяти друзям грати в більярд (особливо коли їх гра – відстій)”, – написала з цього приводу Еністон.

У відповідь Кокс написала, що справді  “блискуче виграла”, але все ж програш Еністон просто “тьмяніє перед її чарівністю”.

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Saturday night….

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I may have had a good night…but could my friend BE any cuter?

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Як відомо, актриси товаришують понад 25 років, відтоді, як познайомилися і зіграли подруг, Моніку і Рейчел, в серіалі “Друзі”.

  • Компанія WarnerMedia, що володіє сервісом HBO Max, оголосила, що серіал “Друзі” став найпопулярнішим з моменту запуску онлайн-платформи.