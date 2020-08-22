Про це вони розповіли підписникам в соцмережах.
56-річна Кортні та 51-річна Дженніфер грали в більярд упродовж вечора.
У соцмережах вони поділилися відео.
Виграла Кортні.
“Друзі не повинні дозволяти друзям грати в більярд (особливо коли їх гра – відстій)”, – написала з цього приводу Еністон.
У відповідь Кокс написала, що справді “блискуче виграла”, але все ж програш Еністон просто “тьмяніє перед її чарівністю”.
Як відомо, актриси товаришують понад 25 років, відтоді, як познайомилися і зіграли подруг, Моніку і Рейчел, в серіалі “Друзі”.
- Компанія WarnerMedia, що володіє сервісом HBO Max, оголосила, що серіал “Друзі” став найпопулярнішим з моменту запуску онлайн-платформи.