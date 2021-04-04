Американська реперка Бед Бейбі (Bhad Bhabie) заявила, що заробила більше 1 мільйона доларів всього за шість годин після свого дебюту на сайті OnlyFans.

Про це пише видання Variety.

Бед Бейбі стягує 23,99 долара на місяць за доступ до фотографій і відео на своїй сторінці OnlyFans. Підписникам також обіцяна можливість “безпосередньо спілкуватися з цим користувачем”.

У четвер виконавиця у своєму акаунті в Instagram опублікувала скріншот, на якому, мабуть, було вказано її загальний заробіток на OnlyFans – 1 030 703 доларів. З цієї суми – 757 526 доларів від підписок, 267 675 доларів за повідомлення та 5 502 долара чайових .

“Непогано для 6 годин. Ми побили рекорд OnlyFans”, – написала вона.

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Попереднім рекордсменом OnlyFans була Белла Торн, яка зібрала понад 1 мільйон доларів за перші 24 години роботи на платформі в серпні 2020 року.

Варто зазначити, що сайт OnlyFans знизив максимальну плату, яку можна стягувати за ексклюзивний контент – з 200 до 50 доларів. Саме Торн брала по 200 доларів за три еротичні фотографії. Після цього керівництво OnlyFans вирішило знизити розмір оплати. Тоді багато блогерів накинулися і розкритикували Торн. Сама Белла Торн вибачилася і сказала, що працює з OnlyFans, щоб виправити ситуацію.

Бед Бейбі (справжнє ім’я Даніель Бреголі) тільки 26 березня виповнилося 18 років. “З цього моменту я буду робити все, що, чорт забирай, захочу”, – написала вона в підписі до посту в Instagram.

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У 2017 році Бед Бейбі стала наймолодшою ​​жінкою-репером, що коли-небудь потрапила до чарту Billboard Hot 100 зі своїм дебютним синглом These Heaux. Артистка, яка підписала контракт з Atlantic Records, також була наймолодшою артисткою за останнє десятиліття, чий хіт став платиновим – Gucci Flip Flops (за участю Lil Yachty). Її сингл 2017 року Hi Bich також був платиновим.