Про це пише видання TMZ.
На вихідних співак пройшов незвичну процедуру у дантиста. За 1,6 млн доларів він прикрасив свої ікла порцеляновими вінірами, обрамленими двома алмазами.
Кожен діамант важить більш як 6 каратів. Для порівняння: в середньому обручка важить трохи більше ніж карат.
По-справжньому блискуча посмішка співака стала результатом спільної роботи відомого дантиста Томаса Коннеллі, косметичного дантиста Наокі Хаяши, а також команди Angel City Jewelers. Цей ювелірний бренд спеціалізується на створенні особливих прикрас з діамантами.
- В лютому американський репер Саймір Вудс (Lil Uzi Vert) здивував прихильників новиною про намір імплантувати собі в лоба коштовний діамант.