Американський репер, співак, автор пісень та гітарист Post Malone прикрасив свою посмішку вдома діамантами. Коштовності обійшлися в 1,6 млн доларів.

Про це пише видання TMZ.

На вихідних співак пройшов незвичну процедуру у дантиста. За 1,6 млн доларів він прикрасив свої ікла порцеляновими вінірами, обрамленими двома алмазами.

Кожен діамант важить більш як 6 каратів. Для порівняння: в середньому обручка важить трохи більше ніж карат.

По-справжньому блискуча посмішка співака стала результатом спільної роботи відомого дантиста Томаса Коннеллі, косметичного дантиста Наокі Хаяши, а також команди Angel City Jewelers. Цей ювелірний бренд спеціалізується на створенні особливих прикрас з діамантами.