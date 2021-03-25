Кері Фукунага, який працював над серіалом "Справжній детектив" і новим фільмом про Джеймса Бонда "Не час помирати", виступить режисером екранізації кіберпанк-коміксу "Tokyo Ghost" (Токійський привид).

Про це повідомляє Variety.

Фукунага виступить також продюсером проєкту. Сценарій адаптує автор коміксу Рік Ремендер. Однак дата початку зйомок не уточнюється.

Дія картини відбувається в 2089 році, коли людство в спробі втекти від реальності стало повністю залежати від технологій.

Два головних герої – Лід Дент і його дівчина Деббі – живуть на островах Лос-Анджелеса, влада яких підсадила все населення міста на синтетичні наркотики та нанотехнології. За сюжетом, в залежність від них потрапив Дент, а Деббі намагається йому допомогти.