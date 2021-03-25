Про це повідомляє Variety.
Фукунага виступить також продюсером проєкту. Сценарій адаптує автор коміксу Рік Ремендер. Однак дата початку зйомок не уточнюється.
Дія картини відбувається в 2089 році, коли людство в спробі втекти від реальності стало повністю залежати від технологій.
Два головних герої – Лід Дент і його дівчина Деббі – живуть на островах Лос-Анджелеса, влада яких підсадила все населення міста на синтетичні наркотики та нанотехнології. За сюжетом, в залежність від них потрапив Дент, а Деббі намагається йому допомогти.
- Прем’єру нового фільму “No Time To Die” (“Не час помирати”) про агента 007 Джеймса Бонда перенесли втретє через пандемію коронавірусу COVID-19.