Голлівудська компанія SK Global Entertainment розпочала роботу над новим фільмом, який буде розповідати про перші два тижні поширення коронавірусу в Китаї і роботу лікарів, які зіштовхнулися з новим смертельним вірусом.

Про це повідомляє видання Wall Street Journal.

Сценаристом фільму виступить Чарльз Рендольф, володар Оскара за сценарій фільму “Гра на зниження”.

За його словами, жанр картини швидше буде визначатися як медична драма, а не трилер про пандемію. Рендольф зазначив, що хоче сконцентруватися на тому, як китайські лікарі та медсестри намагалися боротися із загадковою хворобою.

“Те, як вірус потрапив з печери з кажанами в Ухань – питання, на який нам ще не скоро стане доступна відповідь. Це буде швидше медична драма, ніж трилер про пандемію. Одна справа боротися з монстром. Зовсім інша – боротися з монстром в темряві”, – вважає Рендольф.

Кінокомпанія планує почати зйомки на початку 2021 року в Китаї, однак для цього потрібен дозвіл влади КНР.

“Ми знаємо, що ця пандемія – питання політизоване, і нам доведеться з цим справлятися”, – заявив один з керівників SK Global Entertainment.