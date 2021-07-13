Про це повідомляє Just Jared.
Будинок розташований недалеко від будинків таких зірок, як Пол Маккартні. До речі, сусідній будинок теж належить Ріанні.
В особняку 7628 квадратних футів житлової площі, також є п’ять спалень і сім ванних кімнат.
Співачка купила його торік за 13,8 мільйона доларів.
Крім того, в будинку є гігантська скульптура чорного бика, центральний двір просто неба з терасою, басейн, спа і місце для багаття.
- Раніше повідомлялось, що Ріанна невдовзі потішить армію своїх фанів новим кліпом. У відеороботі з’явиться її бойфренд – репер A$AP Rocky (Ракім Маєрс).