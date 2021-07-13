Барбадоська співачка і дизайнерка Ріанна здає в оренду свій особняк у Беверлі-Хіллз за 80 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомляє Just Jared.

Будинок розташований недалеко від будинків таких зірок, як Пол Маккартні. До речі, сусідній будинок теж належить Ріанні.

В особняку 7628 квадратних футів житлової площі, також є п’ять спалень і сім ванних кімнат.

Співачка купила його торік за 13,8 мільйона доларів.

Крім того, в будинку є гігантська скульптура чорного бика, центральний двір просто неба з терасою, басейн, спа і місце для багаття.