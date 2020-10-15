На аукціоні Christie's в Нью-Йорку продали рідкісне видання п'єс англійського письменника Вільяма Шекспіра за 10 мільйонів доларів. Книга стала найдорожчим виданням у світі.

Про це пише CNN.

Книга називається “Комедії, історії і трагедії”, вона містить 36 п’єс Шекспіра і була опублікованна у 1623 році акторами Джоном Хемінг і Генрі Конделлом, а також друзями англійського драматурга. Вона заснована на трьох жанрах, які Хемминг і Конделл використовували для категоризації п’єс.

Видання виставив на аукціон американський коледж Міллс в Окленді, штат Каліфорнія, який з 1977 року зберігав його у своїй колекції. Власником манускрипту став антиквар і книгар Стефан Левентхейл, який володіє магазинами в Меріленді і Нью-Йорку.

“Це найбільший і унікальний збірник п’єс англійською мовою, тому будь-який інтелектуал повинен розглядати його як божественний об’єкт”, – сказав він.

Книгу видали у 1623 році – через сім років після смерті Шекспіра. Останній раз повний варіант книги продали в 2001 році – тоді вона коштувала трохи більше 6 мільйонів доларів. Зараз Левентхейл заплатив 9 мільйонів 970 тисяч доларів, включаючи витрати. Видання стало найдорожчим в історії аукціонів.