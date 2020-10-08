Про це повідомляє агентство BBC.
Торги організував британський аукціонний дім Christie’s.
Скелет, вік якого становить близько 67 млн років, купив анонімний учасник торгів.
Початкова ціна експоната становила 6-8 млн доларів. Але учасники онлайнового аукціону швидко почали її підвищувати.
У результаті кінцева ціна значно перевищила попередній рекорд: у 1997 році іншого тиранозавра на прізвисько С’ю продали за $8,4 млн.
Відтак, скелет Стена став найдорожчою скам’янілістю динозавра, будь-коли проданою на аукціоні, повідомляє американський телеканал CNN.
Висота скелета становить приблизно 4 м, а довжина – 12 м. Він складається зі 188 кісток, що робить його одним із найбільш повних скелетів тиранозавра у світі. Динозавр міг важити 7-8 тонн.
Пошкодження скелета свідчать про те, що динозавр брав участь у низці битв протягом свого життя.
Скелет був виявлений у 1987 році в Південній Дакоті палеонтологом-любителем Стеном Сакрісоном (на честь якого останки динозавра і назвали Стеном).
Ім’я нового власника в Christie’s не повідомляють. Існують побоювання, що скелет тиранозавра “заховають” у закритій приватній колекції.
Раніше скелет експонували у Філдівському музеї природничої історії в Чикаго (США).
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