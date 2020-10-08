На аукціоні в Нью-Йорку (США) продали майже цілий скелет тиранозавра (Tyrannosaurus rex) на прізвисько Стен за рекордні 31,8 млн доларів.

Про це повідомляє агентство BBC.

Торги організував британський аукціонний дім Christie’s.

Скелет, вік якого становить близько 67 млн років, купив анонімний учасник торгів.

Початкова ціна експоната становила 6-8 млн доларів. Але учасники онлайнового аукціону швидко почали її підвищувати.

У результаті кінцева ціна значно перевищила попередній рекорд: у 1997 році іншого тиранозавра на прізвисько С’ю продали за $8,4 млн.

Відтак, скелет Стена став найдорожчою скам’янілістю динозавра, будь-коли проданою на аукціоні, повідомляє американський телеканал CNN.

Висота скелета становить приблизно 4 м, а довжина – 12 м. Він складається зі 188 кісток, що робить його одним із найбільш повних скелетів тиранозавра у світі. Динозавр міг важити 7-8 тонн.

Пошкодження скелета свідчать про те, що динозавр брав участь у низці битв протягом свого життя.

Скелет був виявлений у 1987 році в Південній Дакоті палеонтологом-любителем Стеном Сакрісоном (на честь якого останки динозавра і назвали Стеном).

Ім’я нового власника в Christie’s не повідомляють. Існують побоювання, що скелет тиранозавра “заховають” у закритій приватній колекції.

Раніше скелет експонували у Філдівському музеї природничої історії в Чикаго (США).