Про це повідомляє агентство BBC.

Торги організував британський аукціонний дім Christie’s.

Скелет, вік якого становить близько 67 млн років, купив анонімний учасник торгів.

Початкова ціна експоната становила 6-8 млн доларів. Але учасники онлайнового аукціону швидко почали її підвищувати.

У результаті кінцева ціна значно перевищила попередній рекорд: у 1997 році іншого тиранозавра на прізвисько С’ю продали за $8,4 млн.

Відтак, скелет Стена став найдорожчою скам’янілістю динозавра,  будь-коли проданою на аукціоні, повідомляє американський телеканал CNN.

Висота скелета становить приблизно 4 м, а довжина – 12 м. Він складається зі 188 кісток, що робить його одним із найбільш повних скелетів тиранозавра у світі. Динозавр міг важити 7-8 тонн.

Пошкодження скелета свідчать про те, що динозавр брав участь у низці битв протягом свого життя.

Фото: AP Photo/Mary Altaffer

Скелет був виявлений у 1987 році в Південній Дакоті палеонтологом-любителем Стеном Сакрісоном (на честь якого останки динозавра і назвали Стеном).

Ім’я нового власника в Christie’s не повідомляють. Існують побоювання, що скелет тиранозавра “заховають” у закритій приватній колекції.

Раніше скелет експонували у Філдівському музеї природничої історії в Чикаго (США).