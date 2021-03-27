Про це вона написала в Instagram.
“Святкуємо 10 років шлюбу з моїм милим чоловіком. Це особливий день для всіх наших друзів. Озираючись назад, я не можу повірити, що час пролетів так швидко!”, – написала актриса.
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Уізерспун опублікувала кілька світлин у своїх історіях.
У пари є син Теннессі, якому 8 років. Уізерспун також мама двох інших дітей: Ави Філліп, 21 рік, і Дікона Філіпа, 17 років.
- У листопаді 2020 року Меган Фокс подала на розлучення з зіркою серіалу “Беверлі-Хіллз, 90210” Брайаном Остіном Гріном після десяти років шлюбу.