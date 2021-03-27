Про це вона написала в Instagram.

“Святкуємо 10 років шлюбу з моїм милим чоловіком. Це особливий день для всіх наших друзів. Озираючись назад, я не можу повірити, що час пролетів так швидко!”, – написала актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Уізерспун опублікувала кілька світлин у своїх історіях.

У пари є син Теннессі, якому 8 років. Уізерспун також мама двох інших дітей: Ави Філліп, 21 рік, і Дікона Філіпа, 17 років.