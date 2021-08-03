Про це повідомляє CNBC.
Новими власниками компанії стало підприємство, підтримуване Blackstone Group і очолюване керівниками індустрії розваг Кевіном Маєром і Томом Стеггсом.
Умови угоди не розголошуються, але людина, знайома з цим питанням, сказала, що вона була оцінена приблизно в 900 мільйонів доларів.
Візерспун і CEO її компанії Сара Харден увійдуть до ради директорів нової компанії та продовжать керувати Hello Sunshine.
“Сьогодні ми робимо величезний крок вперед, встановивши партнерські відносини з Blackstone, що дозволить нам розповідати ще цікавіші, дивовижні й інформативні історії про життя жінок у всьому світі. Я дуже схвильована тим, що це означає для нашого майбутнього”, – заявила актриса.
Hello Sunshine була заснована Візерспун у 2016 році для створення контенту, орієнтованого на жінок. Студія створила такі серіали, як: “Велика маленька брехня” і “Ранкове шоу”.
- Раніше Різ Візерспун зізналася, що у неї були панічні атаки під час знімання фільму “Дика”.