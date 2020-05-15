Covid-19 Україна

оновлено 15.05.2020 о 16:02

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«Різні.Рівні»: Alina Pash, Сергій Бабкін, YUKO та інші музиканти презентували кліп про толерантність

П'ятнадцять українських музикантів, серед яких Alina Pash, Сергій Бабкін, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine та інші, презентували спільний Маніфест Толерантності "Різні.Рівні", який покликаний довести, що всі рівні, незалежно від гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації.

П’ятниця, 15 травня 2020, 16:59

Відео опубліковано на YouTube-каналі проєкту.

Таким чином музиканти вирішили підтримати українську ЛГБТ-спільноту.

“Різні.Рівні” – це онлайн-проєкт, частиною якого може стати кожен. Щоб це зробити, достатньо перейти на сайт www.riznirivni.com.ua і буквально підняти руку і приєднатися до карти толерантних.

За допомогою віртуальної студії звукозапису можна заспівати разом із зірками. В кінці пісні, коли співає хор, можна також висловити свої слова підтримки, висловити позицію або заявити про толерантність. Своєю власною колаборацією з зірками можна поділитися у соцмережах.

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Теги: Alina Pash, музика, звезды, клип, ЛГБТ

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