У вівторок, 30 червня, українська реперша Alyona Alyona представила епізод свого відеощоденника про поїздку на Балі, де разом з командою записували альбом.

Відео опубліковано в YouTube.

За словами виконавиці, спільні сніданки, обіди, вечері, бесіди про треках і музиці, спільна творчість. Все навколо сприяло тому, щоб створити особливий альбом.

Альона Савраненко розповіла, що залишити все і полетіти писати альбом на Балі – це одна з найбільш її великих авантюр в життя.

Альона розповіла, що і раніше бачила океан, наприклад, в Ісландії, але ніколи не бачила серферів. А на Балі їх побачила.

А ще Альону вразили заходи сонця. “Я коли побачила, то зрозуміла, чому художники сюди їдуть і тут малюють. Це поєднання гами кольорів – Oh, my God – круто. Захід сонця тут хочеться спостерігати щодня”, – сказала Альона.