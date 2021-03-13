Про це повідомляє ВВС.
Лідерами антипремії в шести номінаціях стали фільми “Дуліттл” і “365 днів”.
Дауні-молодшого “нагородили” за розкритикований ремейк “Доктор Дуліттл”.
Енн Хетеуей може стати найгіршою актрисою за роль у фільмах “Останнє, чого він хотів” (журналістка Олена) і “Відьми” (роль Великої відьми).
Довідка. Золота малина (Golden Raspberry) – антипремія, яку придумав в 1981 році американець Джон Вілсон. Антинагороду вручають за найгірші акторські ролі, сценарії, режисуру, музику і “фільм року”. Як правило, номінантів Golden Raspberry оголошують за день до того, як називають імена лауреатів премії “Оскар”.
- Раніше стрімінговий сервіс Netflix показав повноцінний трейлер фільму “Енола Холмс”, який є екранізацією циклу романів Ненсі Спрингер про молодшу сестру Шерлока Холмса.