Голлівудські селебріті Роберт Дауні-молодший та Енн Хетеуей стали номінантами антипремії в світі кінематографа (Razzie Awards) за найгірші ролі в цьому році.

Про це повідомляє ВВС.

Лідерами антипремії в шести номінаціях стали фільми “Дуліттл” і “365 днів”.

Дауні-молодшого “нагородили” за розкритикований ремейк “Доктор Дуліттл”.

Енн Хетеуей може стати найгіршою актрисою за роль у фільмах “Останнє, чого він хотів” (журналістка Олена) і “Відьми” (роль Великої відьми).

Довідка. Золота малина (Golden Raspberry) – антипремія, яку придумав в 1981 році американець Джон Вілсон. Антинагороду вручають за найгірші акторські ролі, сценарії, режисуру, музику і “фільм року”. Як правило, номінантів Golden Raspberry оголошують за день до того, як називають імена лауреатів премії “Оскар”.