Акторка та співачка Еван Рейчел Вуд, яка раніше публічно говорила про те, що пережила сексуальне та фізичне насильство, заявила, що над нею знущався рок-музикант Мерілін Менсон.

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“Підпорядковував та маніпулював”

“Ім’я людини, яка з мене знущалася, – Браян Ворнер, також відомий всьому світу як Мерілін Менсон. Він почав залицятися до мене, коли я була підлітком, і жахливо знущався з мене протягом багатьох років. Він підпорядкував мене і маніпулював мною”, – написала в Instagram Вуд.

Вона також зазначила, що вирішила викрити цю людину, щоб співак більше не зміг загубити чиєсь життя.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)



33-річна Вуд була номінована на “Золотий глобус” у 2017 році за роль у фільмі “Західний світ”. Також вона озвучила королеву Ідуну в “Замороженій 2”. Акторка розпочала свою кар’єру ще у дитинстві, тоді ж вперше була номінованою на “Золотий глобус” за роль нестабільного підлітка у драмі “Тринадцять” 2003 року.

Про стосунки Менсона та Вуд стало відомо у 2007 році. Їй було 19, а йому – 38. Втім, стосунки пари були короткими.

“Викривлення реальності”

Співак не відповів на запити журналістів щодо цієї ситуації, однак ввечері у понеділок він опублікував пост в Instagram, в якому заперечує звинувачення екскоханої.

“Очевидно, що моє мистецтво та моє життя вже давно стали магнітом для суперечок, але ці останні заяви про мене є жахливим викривленням реальності. Мої інтимні стосунки завжди були цілком домовленими з партнерами. Незалежно від того, як – і чому – інші зараз вирішують спотворити минуле”, – написав Менсон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marilyn Manson (@marilynmanson)



Не Вуд єдиною

Зазначимо, що кілька інших жінок також звинуватили Менсона у жорстокому поводженні. У 2018 році актриса Шарлін Йі звинуватила співака у насильстві серією твітів, які пізніше були видалені. У вересні 2020 року колишній помічник співака Ден Клірі написав у Twitter, що був свідком жорстокого поводження співака з жінками.

Thread: I worked directly with #MarilynManson in 2007-2008 for his touring band when #EvanRachelWood was with him. She was on tour with us the entire time. Over the course of 1 year he turned her into a different person. He broke her. I didnt totally realize until later in life. — DanCleary (@DanCleary79) September 13, 2020

“Напади жахливих ревнощів”

У 2019 році Вуд підтримала закон Каліфорнії, який подовжує термін позовної давності щодо домашнього насильства. Тоді ж вона засвідчила перед сенатом штату, що чоловік, якого вона не ідентифікувала за іменем, залицявся до неї, коли їй було 18.

“Він обмежив мене від моїх близьких друзів та сім’ї по черзі, проявляючи лють в тій чи іншій формі, коли я контактувала з ними. У нього були напади жахливих ревнощів, які часто могли призвести до того, що він руйнував наш дім, загнав мене в кімнату і погрожував”, – сказала вона у своїх показах.

Вона сказала, що боїться за своє життя, і що він ламав її через голод і недосипання, а також погрожував вбивством. Одного разу він змусив її стати на коліна у їхній спальні, зв’язав руки та ноги, побив її та вразив чутливі частини тіла пристроєм, який він називав фіолетовою паличкою.

Коли Вуд намагалася завершити стосунки, Менсон дзвонив та погрожував їй.

“Розбити її череп кувалдою”

У 2009 році Менсон повідомив журналу Spin, що телефонував Вуд 158 разів на день після розриву стосунків.

“У мене кожен день фантазії про те, щоб розбити її череп кувалдою”, – сказав він.

Однак після цього інтерв’ю представники співака спростували інформацію про “фантазії Менсона”. За їхніми словами, це “очевидне інтерв’ю театральної рок-зірки, яка рекламує нову платівку”.

У 2015 році Менсон описав свої погляди на жінок в інтерв’ю журналу Dazed.

“Дівчата завжди повинні надавати себе вам, коли ви повертаєтесь додому. “Привіт, мила, я вдома”, а вона у спідній білизні, ноги підвішені. “Приходь і бери, милий”, – сказав він.

У 2016 році Вуд у розмові із журналом Rolling Stone зізналася, що її зґвалтували.

Протягом останніх кількох років, особливо після народження її сина у 2013 році та початку руху #MeToo, Вуд активно захищала тих, хто пережив домашнє насильство.

“Так часто ми говоримо про ці напади як про кілька хвилин жаху, але шрами залишаються на все життя”, – сказала вона під час свідчень у сенаті.

Також жінка детально розповіла про епізод, в якому, на її думку, вона могла б загинути від рук кривдника.

“Мій кривдник сказав:“Я міг би вбити тебе просто зараз”. Але в той момент я відчувала, що покинула своє тіло. Я надто боялася бігти, він мене знайде”, – сказала Вуд.

Після стосунків з Менсоном вона “боролася з депресією, залежністю, агорафобією, нічними жахами” і зробила дві спроби самогубства. Пізніше лікарі діагностували в акторки тривалий посттравматичний стресовий розлад.

Під час свідчень Вуд зазначила, що навряд чи змогла б колись розповісти комусь детально свою історію. Також вона заявила, що не повідомляла владу про свого зловмисника, оскільки термін позовної давності вже давно минув. Вона вирішила не називати його імені, оскільки вважала, що спочатку повинна змиритися зі своєю власною історією.

“Мені знадобилось так багато часу, щоб усе усвідомити та знайти місце, де я почувався у достатній безпеці, щоб говорити про знущання. І це страшно”, – сказала вона Harper’s Bazaar у 2019 році.

Вуд була однією з ініціаторів закону про збільшення терміну подання заяви про домашнє насильство. Закон набрав чинності минулого року.

У відповідь на твердження Вуд сенаторка штату Каліфорнія Сьюзен Рубіо зізналася, що теж пережила домашнє насильство та закликала містера Менсона провести розслідування.

Сенаторка сказала, що Вуд “сприяла” змінам законів Каліфорнії.

“Коли ті, хто вижив, говорять – вони допомагають жертвам зрозуміти, що вони не самі, і надають їм можливість вийти з тіні. Чим частіше ми ділимося такими історіями, тим менше сили надаємо нашим зловмисникам”, – написала Рубіо.

My statement on the allegations against Marilyn Manson: https://t.co/gvfQR2Po81 pic.twitter.com/mSy9jxFhJe — Senator Susan Rubio (@SenSusanRubio) February 1, 2021

Проблеми та скасовані контракти

Loma Vista, лейбл, який випустив останній альбом Меріліна Менсон, заявив, що припинить його просувати та не працюватиме з ним у майбутньому.

“На тлі тривожних тверджень Еван Рейчел Вуд та інших жінок, які назвали Меріліна Менсона своїм кривдником, Loma Vista негайно припиняє рекламу його альбому. Завдяки цим заявам, які стосуються подій, ми також вирішили не працювати з Меріліном Менсоном над будь-якими майбутніми проєктами”, – йдеться у заяві, опублікованій у Twitter.

Крім того, агенція CAA розірвала контракт з Меріліном Менсоном після заяви Вуд, повідомляє Deadline.