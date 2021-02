Про це повідомляють #Букви.

Вона також зазначила, що вирішила викрити цю людину, щоб співак більше не зміг загубити чиєсь життя.



33-річна Вуд була номінована на “Золотий глобус” у 2017 році за роль у фільмі “Західний світ”. Також вона озвучила королеву Ідуну в “Замороженій 2”. Акторка розпочала свою кар’єру ще у дитинстві, тоді ж вперше була номінованою на “Золотий глобус” за роль нестабільного підлітка у драмі “Тринадцять” 2003 року.

Про стосунки Менсона та Вуд стало відомо у 2007 році. Їй було 19, а йому – 38. Втім, стосунки пари були короткими.

Співак не відповів на запити журналістів щодо цієї ситуації, однак ввечері у понеділок він опублікував пост в Instagram, в якому заперечує звинувачення екскоханої.

Зазначимо, що кілька інших жінок також звинуватили Менсона у жорстокому поводженні. У 2018 році актриса Шарлін Йі звинуватила співака у насильстві серією твітів, які пізніше були видалені. У вересні 2020 року колишній помічник співака Ден Клірі написав у Twitter, що був свідком жорстокого поводження співака з жінками.

Thread: I worked directly with #MarilynManson in 2007-2008 for his touring band when #EvanRachelWood was with him. She was on tour with us the entire time. Over the course of 1 year he turned her into a different person. He broke her. I didnt totally realize until later in life.

— DanCleary (@DanCleary79) September 13, 2020