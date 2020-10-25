Футболіст Кріштіану Роналду продовжує хворіти на коронавірус. Третій тест також показав позитивний результат.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

У гравця “Ювентуса” тести і раніше показували позитивний результат, значить він ще хворий, а організм ще не виробив антитіла.

Через зараження на COVID-19 Роналду не потрапив в заявку “Ювентуса” на матч чемпіонату Італії проти “Верони”, який відбудеться сьогодні.

До цього повідомлялося, що, якщо тест футболіста виявиться негативним – він зможе грати.

Також під питанням участь Роналду в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти “Барселони” 28 жовтня. Він зможе вийти на поле тільки в тому випадку, якщо отримає негативний тест за добу до матчу.

До слова, у Роналду немає ніяких симптомів хвороби, він на самоізоляції.