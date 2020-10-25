Про це повідомляє Sky Sport Italia.
У гравця “Ювентуса” тести і раніше показували позитивний результат, значить він ще хворий, а організм ще не виробив антитіла.
Через зараження на COVID-19 Роналду не потрапив в заявку “Ювентуса” на матч чемпіонату Італії проти “Верони”, який відбудеться сьогодні.
До цього повідомлялося, що, якщо тест футболіста виявиться негативним – він зможе грати.
Також під питанням участь Роналду в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти “Барселони” 28 жовтня. Він зможе вийти на поле тільки в тому випадку, якщо отримає негативний тест за добу до матчу.
До слова, у Роналду немає ніяких симптомів хвороби, він на самоізоляції.
- 13 жовтня повідомлялося, що футболіст “Ювентуса” і збірної Португалії Кріштіану Роналду підхопив коронавірус COVID-19.