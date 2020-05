Про це письменниця повідомила в своєму акаунті в Twitter.

У вівторок, 26 травня, Роулінг розповіла, що з сьогоднішнього дня й до середини липня буде раз на тиждень публікувати на своєму сайті по частині (або по декілька) казкової повісті “Ікабог”.

Ця казка була написана понад 10 років тому. Роулінг розповіла, що хотіла опублікувати її ще в 2007 році, проте після виходу останньої частини “Гаррі Поттера” передумала. Так рукописи книги потрапили в коробку на горищі, в якій вони і провели останнє десятиліття.

Opening the box was like opening a time capsule. Most of the story was handwritten, but bits had been typed up. When I put it into some kind of order (I'm not renowned for my filing skills) I had a patchwork first draft.

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020