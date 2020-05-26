Письменниця Джоан Роулінг опублікує в Мережі уривки казки, написаної 10 років тому. Твір не пов'язаний із всесвітом Гаррі Поттера.

Про це письменниця повідомила в своєму акаунті в Twitter.

У вівторок, 26 травня, Роулінг розповіла, що з сьогоднішнього дня й до середини липня буде раз на тиждень публікувати на своєму сайті по частині (або по декілька) казкової повісті “Ікабог”.

Ця казка була написана понад 10 років тому. Роулінг розповіла, що хотіла опублікувати її ще в 2007 році, проте після виходу останньої частини “Гаррі Поттера” передумала. Так рукописи книги потрапили в коробку на горищі, в якій вони і провели останнє десятиліття.

Opening the box was like opening a time capsule. Most of the story was handwritten, but bits had been typed up. When I put it into some kind of order (I'm not renowned for my filing skills) I had a patchwork first draft. 5/13 pic.twitter.com/mz1qaGyyUt — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020

Кілька тижнів тому Роулінг згадала про цю повість. Вона отредактировала текст твору і вирішила опублікувати його в Мережі.

“У всякому разі, за останні кілька тижнів я трохи переписала та вирішила опублікувати “Ікабог” безкоштовно в Інтернеті, тому діти, що знаходяться під замком вдома, або навіть ті, хто вже повернувся в школу в ці дивні, тривожні часи, можуть читати або слухати, як читають їм. Вам не потрібно буде реєструватися, щоб отримати доступ до історії. Ви можете безкоштовно прочитати її на новому веб-сайті, який ми скоро запустимо”, — зазначила вона.

Письменниця звернулася до юних читачів та їхніх батьків з пропозицією проілюструвати цю повість. Кращі аматорські ілюстрації, за словами Роулінг, потраплять в друковане видання книги, випуск якого запланований на листопад 2020 року.

Роулінг не уточнила деталі сюжету повісті, але розповіла, що це “історія про правду та зловживанні владою”. Дії казки розгортаються в вигаданому всесвіті, який не пов’язаний із Гаррі Поттером і чарами.

Перші два розділи “Ікабог” вже доступні до прочитання англійською мовою на сайті письменниці.

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020