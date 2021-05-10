Про це пише американська газета The Wall Street Journal.
За інформацією видання, Мелінда у 2019 році найняла команду юристів з кількох гучних юридичних фірм для обговорення можливого розлучення.
Кілька джерел WSJ заявили, що Мелінда була стурбована діловими відносинами свого чоловіка з Джеффрі Епштейном — американським фінансистом та визнаним сексуальним злочинцем, який був знайдений мертвим в серпні 2019 року у в’язниці, коли очікував на суд вдруге.
Вважають, що Мелінду турбували стосунки Білла з Епштейном щонайменше з 2013 року. Перші зустрічі з адвокатами відбувалися тоді, коли газета The New York Times у своїй статті детально розповіла про зустрічі чоловіків (зокрема, із ночівлями з особняку Епштейна), що відбувалися неодноразово, хоча Білл відхрещувався від зв’язків з ним.
Примітно і те, що Білл Гейтс був не єдиним багатим і могутнім другом сексуального злочинця, але він був одним з небагатьох, хто почав контактувати з Епштейном після 2008 року, коли його було засуджено.
Нагадаємо, що Епштейна тоді засудили за організацію проституції і звільнили через 13 місяців за угодою про визнання провини. На той час його жертвами визнали 36 неповнолітніх дівчат, яким він виплатив від 50 тисяч до 1 млн доларів компенсації.
Стаття вийшла у жовтні 2019 року — вже після повторного арешту Епштейна за торгівлю неповнолітніми і його смерті.
- 4 травня пара мільярдерів оголосила, що розриває шлюб. У спільній заяві вони оголосили, що “більше не вірять, що зможуть вирости разом як пара”, але не сповіщають про причини цього.
- Нагадаємо, 65-річний Білл Гейтс займає четверту позицію у рейтингу найзаможніших людей світу. Його статки оцінюють у 124 мільярди доларів. Білл та Мелінда не підписували шлюбний контракт перед одруженням у 1994 році. 4 травня вони підписали контракт про поділ майна.