Про це повідомляє Vogue.

Це перше інтерв’ю знаменитості за останніх п’ять років. Вона розповіла про розлучення з американським бізнесменом Саймоном Конеккі, про стосунки зі спортивним агентом Річем Полом та, звісно, про секрет схуднення.

Адель розповіла, що у 30 років їй здавалося, що її життя закінчилось. Вона думала, що більше не почувається щасливою та хотіла кохати знову.

“Ніхто з нас не зробив нічого поганого і не заподіяв шкоди іншому… Я просто думала про те, що хочу, щоб син бачив, як я люблю по-справжньому і як люблять мене… Це дійсно важливо для мене”, – поділилася співачка.

Адель вважає, що вона – складна людина й не виключає, що розлучення могла спровокувати саме вона.

Про нові стосунки із Річем Полом Адель розповіла:

“99,9% історій, які були написані про мене, – вигадка. Річ з’явився несподіваним чином… Я 33-річна розлучена мати сина… Я знаю, чого я хочу. І знаю, чого я не хочу…

У мене були побачення до Річа, але невдалі… Ті хлопці ненавиділи це. Для них було стресом, коли їх бачили на вулиці зі мною. У той час як його це зовсім не бентежить. Він прекрасний. Він до біса смішний і розумний”, – поділилася вона.

Худнути співачка почала заради того, аби знизити рівень тривожності.

“На тренуваннях я стала відчувати себе краще. Мова ніколи не йшла про те, щоб схуднути. Йшлося про те, щоб стати сильнішою і приділяти собі якомога більше часу собі кожен день без телефону. Я звикла до цього. Я тренуюся двічі чи тричі на день з тренером”, – поділилася досвідом співачка.