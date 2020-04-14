27-річна співачка та актриса Селена Гомес знялася в сексуальній фотосесії, в якій приміряла вбрання від Moschino Couture, Morphew Collection, Vetements та Balenciaga. Фотографував зірку Ілай Расселл Ліннец.

Знімалася Селена для журналу Interview Magazine.

У своєму інтерв’ю Селена заявила, що “ніколи не переслідувала мети стати дівчиною з таблоїду”.

“Просто все вийшло з-під контролю. А потім я сказала: “Зачекайте, нічого з цього не є правдою”. Те, як ЗМІ подавали щось, дійсно показувало мене в найгіршому світлі, коли насправді нічого поганого там не було. Я повинна був почати розкриватися, тому що люди перекручували моє життя і це вбивало мене. Я ще молода, і я буду продовжувати змінюватися, і ніхто не має права казати мені, як мені жити”, – сказала Гомес.

А ще Селена розповіла, що любить людей, любить піклуватися про когось.

“У мене було багато медичних проблем, і я знаю, що можу допомогти людям, у яких такі ж страшні речі – чи їм потрібна пересадка органів або вони знаходяться на діалізі, або їм необхідне серйозне лікування. Я хочу допомагати людям”.

Автор статті нагадує читачам, що Селена Гомес знімалася як актриса з семи років. У неї три сольних музичних альбоми. Селена п’ята по попуряності в Instagram. А ще вона є послом доброї волі ЮНІСЕФ.

Зовсім недавно Гомес заснувала інклюзивну лінії краси.

Селена страждає на системної червоної вовчанки – це аутоімунне захворювання, діагноз їй поставили у 2013 році. Через хворобу у 2017 році Селені пересадили нирку від подруги.