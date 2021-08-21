Американська співачка Селена Гомес знялась для обкладинки вересневого номера глянцевого журналу Elle. Вона позувала в ретро-образах.

Фотографіями першою поділилася головна редакторка Elle Ніна Гарсія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nina Garcia (@ninagarcia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Для обкладинки обрали світлину Гомес на синьому атласному ліжку, в чорній футболці та рожевій твідовій спідниці від Chanel.

Протягом тривалого часу Гомес не користувалася соціальними мережами й розмова з Elle стало своєрідною сповіддю.

29-річна Гомес розповіла про нові досягнення, увагу фанатів, а також про проблеми із психічним та фізичним здоров’ям.

“Моя хронічна вовчанка, трансплантація нирки, хімієтерапія, психічне захворювання… все це, чесно кажучи, мало б вибити мене з колії. Щоразу, коли я через щось проходила, думала: “Що цього разу? З чим я ще матиму справу?”, – розповіла Селена.

Як відомо, про вовчанку Селена Гомес дізналася у 2014 році. Ще через чотири роки їй діагностували “біполярний афективний розлад”. Вона поділилася, що через проблеми зі здоров’ям до неї виникла увага з боку преси та користувачів соцмереж.

З 2017 року соцмережами співачки займається її помічник. Співачка зізналася, що відмова від соцмереж допомогла їй отримати “внутрішню перемогу”, а також бути уважнішою до деталей та проблем інших людей.

“Я видалила соцмережі в телефоні, тому й немає спокуси. Мені довелося навчитися жити наодинці з собою. Це спочатку дуже дратувало, тому що раніше я могла годинами спостерігати за життями інших людей”, – розповіла співачка.

Тепер Гомес, окрім музичних проєктів та кулінарного шоу Selena + Chef, займається благодійністю.