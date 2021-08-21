Фотографіями першою поділилася головна редакторка Elle Ніна Гарсія.
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Для обкладинки обрали світлину Гомес на синьому атласному ліжку, в чорній футболці та рожевій твідовій спідниці від Chanel.
Протягом тривалого часу Гомес не користувалася соціальними мережами й розмова з Elle стало своєрідною сповіддю.
29-річна Гомес розповіла про нові досягнення, увагу фанатів, а також про проблеми із психічним та фізичним здоров’ям.
“Моя хронічна вовчанка, трансплантація нирки, хімієтерапія, психічне захворювання… все це, чесно кажучи, мало б вибити мене з колії. Щоразу, коли я через щось проходила, думала: “Що цього разу? З чим я ще матиму справу?”, – розповіла Селена.
Як відомо, про вовчанку Селена Гомес дізналася у 2014 році. Ще через чотири роки їй діагностували “біполярний афективний розлад”. Вона поділилася, що через проблеми зі здоров’ям до неї виникла увага з боку преси та користувачів соцмереж.
З 2017 року соцмережами співачки займається її помічник. Співачка зізналася, що відмова від соцмереж допомогла їй отримати “внутрішню перемогу”, а також бути уважнішою до деталей та проблем інших людей.
“Я видалила соцмережі в телефоні, тому й немає спокуси. Мені довелося навчитися жити наодинці з собою. Це спочатку дуже дратувало, тому що раніше я могла годинами спостерігати за життями інших людей”, – розповіла співачка.
Тепер Гомес, окрім музичних проєктів та кулінарного шоу Selena + Chef, займається благодійністю.
- Співачка Селена Гомес створила власну колекцію купальників і виступила як модель для її лукбуку.