Фотографії режисер опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“Основний знімальний період фільму почнеться 1 жовтня, але щоб застати останні соняшники, ми зробили одне невелике фільмування”, – написав Сенцов.

“Носоріг” – кримінальна драма. Сюжет розгортається в Україні в 1990-ті роки. Головний герой фільму — бандит на прізвисько “Носоріг”. Таке ім’я він отримав за характер і шишку від гантелі.

Робота над фільмом почалася у 2013 році, але була припинена після арешту Олега Сенцова в Криму у 2014 році.

Фільм створюється у співпраці України, Німеччини та Польщі.

Також відомо, що “Носоріг” є в списку восьми міжнародних проєктів, які отримали гранти від Польського інституту кіномистецтва в категорії “кінопродукції меншин”.