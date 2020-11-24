Кейт Міддлтон і принц Вільям оголосили, що з життя пішов їх улюблений пес - чорний кокер-спанієль Лупо.

Про це вони повідомили у своєму Instagram-акаунті.

“На превеликий жаль, в минулі вихідні помер наш дорогий пес Лупо. Він був серцем нашої сім’ї останні дев’ять років, і нам буде його дуже не вистачати”, – відзначили герцоги Кембриджські.

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За даними PEOPLE, Лупо з’явився в родині Вільяма і Кейт в 2012 році, приблизно за рік до народження їхнього першого сина, принца Джорджа. Пса їм подарував Джеймс Міддлтон, рідний брат Кейт.

Зазначається, що кокер-спанієль допомагав королівській сім’ї у важкі часи. Наприклад, Лупо допомагав Кейт впоратися з розлукою з Вільямом, коли він їхав в тривалі відрядження.

Джеймс Міддлтон також відреагував на смерть Лупо і зазначив, що тим, у кого ніколи не було собаки, може бути важко зрозуміти втрату.

“Однак ті, хто любив собаку, знають правду: собака – це не просто домашня тварина, це член сім’ї, кращий друг, вірний товариш, учитель і терапевт. Для більшості втрату собаки майже в усіх відношеннях можна порівняти з втратою коханої людини”, – наголосив він.