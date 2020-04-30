Про це пише Vogue.
Турнір з використанням приставок Nintendo Switch відбудеться 3 травня і буде транслюватися в Facebook.
Кожен з учасників отримає 25 000 доларів, переможці виграють 1 мільйон доларів. Всі ці кошти будуть спрямовані на благодійність.
Крім Вільямс і Хадід, в турнірі також візьмуть участь Хейлі Бібер, Наомі Осака, Карлі Клосс, Марія Шарапова, Вінус Вільямс, Деандре Хопкінс і багато інших спортсменів та знаменитостей.
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