Серена Вільямс, Джіджі Хадід та інші відомі тенісисти зіграють на благодійному парному тенісному онлайн-турнірі IMG Stay Home.

Про це пише Vogue.

Турнір з використанням приставок Nintendo Switch відбудеться 3 травня і буде транслюватися в Facebook.

Кожен з учасників отримає 25 000 доларів, переможці виграють 1 мільйон доларів. Всі ці кошти будуть спрямовані на благодійність.

Крім Вільямс і Хадід, в турнірі також візьмуть участь Хейлі Бібер, Наомі Осака, Карлі Клосс, Марія Шарапова, Вінус Вільямс, Деандре Хопкінс і багато інших спортсменів та знаменитостей.