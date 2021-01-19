Шостий сезон стане фінальним для популярного британського серіалу "Гострі картузи". Але творець і сценарист Стівен Найт пообіцяв продовження історії "в іншій формі".

Про це пише Variety.

Закінчення серіалу на 6-му сезоні є несподіваним, враховуючи, що Найт повідомляв у 2019 році, що “Гострі картузи” доживуть до 7-го сезону. Однак затримка виробництва на рік через пандемію, швидше за все, прискорила плани щодо завершення серіалу.

Шостий сезон, ймовірно, вийде в ефір в кінці 2021 року або, можливо, навіть на початку 2022 року, в залежності від того, як швидко закінчиться фільмування в умовах не припинюваної вірусної кризи в Великобританії.

Гострі картузи” повертаються з величезним успіхом. Після вимушеної затримки виробництва через пандемію COVID ми виявили, що сім’я перебуває в крайній небезпеці та ставки як ніколи високі. Поки серіал добігає кінця, історія продовжиться в іншому форматі”, – заявив Найт.

Про який “інший формат” йдеться поки невідомо, але передбачається, що творці “Гострих картузів” мають намір зайнятися спін-оффом шоу або зняти повнометражний фільм.

Прем’єра “Гострих картузів” відбулася у 2013 році на каналі BBC. Сюжет серіалу будується навколо сім’я Шелбі. Це одна з найжорстокіших і впливових гангстерських банд, фірмовий знак якої – зашиті в картузи леза.