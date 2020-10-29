Про це повідомляє Deadline.

За сюжетом відбувається протистояння Управління по боротьбі з наркотиками і мексиканських картелів в 1980-х.

Одну з головних ролей виконує Дієго Луна – він грає Фелікса Галлардо, що намагається зміцнити свою наркоімперію.

Тепер шоураннером проекту стане продюсер і співавтор серіалу Карло Бернард. Він замінить Еріка Ньюмана, який працював над драмою з 2015 року.

Крім того, над проектом знову працюватиме Вагнер Моура, виконавець ролі наркобарона Пабло Ескобара. На цей раз він виступить в якості постановника двох епізодів майбутнього сезону.

“Нарко: Мексика” – це спін-офф серіалу “Нарко” про наркоімперію Пабло Ескобара і конкуруючого колумбійського картеля Калі.

Точна дата прем’єри поки не називається, але творці повідомили, що це станеться найближчим часом.