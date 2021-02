Про це пише видання Business Wire.

Deep Nostalgia дає уявлення про те, як людина могла б рухатися і виглядати, якби вона була відображена на відео.

MyHeritage – єдиний сервіс, що пропонує повний набір функцій для розфарбовування, реставрації, поліпшення і анімації старих фотографій.

Інструмент Deep Nostalgia – безкоштовний і автоматизований. Він поліпшить якість фотографії, якщо буде потрібно, і зробить відео, яке триватиме близько 15 секунд.

Технологія анімації людей на фотографіях була ліцензована MyHeritage від D-ID, компанії, що спеціалізується на відтворенні відео з використанням штучного інтелекту.

Deep Nostalgia використовує кілька попередньо записаних MyHeritage відеороликів, створених з послідовностей реальних людських жестів.

ALERT 🚨 Genealogy firm MyHeritage has created an AI tool that brings still images of DEAD relatives to life using DEEPFAKE technology. The tool is called Deep Nostalgia. #BlackMirror (via @disclosetv ) pic.twitter.com/TJFBtCl3eF

My mother passed away young so to see her come to life in this photo is so special. Thankyou MyHeritage #RootsTechConnect pic.twitter.com/t391FfE7tf

— Sharn White (@SharnWhite) February 26, 2021