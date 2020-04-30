Відповідні фото Джіджі Хадід опублікувала в своєму Instagram.
В рамках серії #VoguePostcardsfromHome журнал збирає фотографії зірок, зроблені під час карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусної інфекції.
Все фотосесії для #VoguePostcardsfromHome проходили дистанційно.
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The COVID-19 pandemic has claimed lives, disrupted economies, and changed daily existence as we know it. It has also shown us how strong we can be, and how creative, even in isolation. At the link in our bio, @gigihadid, @bellahadid, and more models share what their lives have looked like the past weeks for #VoguePostcardsfromHome.
Сестри Хадід вибрали для зйомок незвичайну локацію — ранчо з американськими буйловами. На кадрах моделі одягнені в джинси та грубі черевики. Белла накинула незвичайний пуховик яскравих кольорів, а Джіджі — об’ємну шапку та бомбер.
- Відома plus-size модель Ешлі Грехем під час карантину знялася для журналу Vogue разом з новонародженим сином.