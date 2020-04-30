Белла та Джіджі Хадід зробили серію знімків на ранчо для популярного журналу Vogue, які будуть опубліковані в серії "Postcard from Home" ("Листівки з дому").

Відповідні фото Джіджі Хадід опублікувала в своєму Instagram.

В рамках серії #VoguePostcardsfromHome журнал збирає фотографії зірок, зроблені під час карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусної інфекції.

Все фотосесії для #VoguePostcardsfromHome проходили дистанційно.

Сестри Хадід вибрали для зйомок незвичайну локацію — ранчо з американськими буйловами. На кадрах моделі одягнені в джинси та грубі черевики. Белла накинула незвичайний пуховик яскравих кольорів, а Джіджі — об’ємну шапку та бомбер.