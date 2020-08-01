Популярна акторка Шарліз Терон показала, як вона поголила голову для ролі Фуріоси у фільмі "Божевільний Макс: Дорога люті".

Відео вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Так, за даними видання PEOPLE, у п’ятницю ввечері в Лос-Анджелесі в рамках проєкту The Outreach, організованого компанією Терон, відбувся показ фільму, присвяченого зйомкам “Божевільного Макса: Дорога люті”, який надихнув актрису поділитися спогадом про її трансформацію волосся.

“На честь нашого сьогоднішнього показу фільму “Божевільний Макс” […] Так рада знову побачити цей фільм на великому екрані”, – зазначила актриса.

Додамо, що зараз йде підготовча робота над приквелом картини, але для ролі Фуріоси, яку зіграла Терон, обрали іншу актрису.

“Це, звичайно, трохи несамовито. Я дійсно люблю цю героїню, і я вдячна, що зробила свій внесок у створення її образу. Вона назавжди залишиться тією, про кого я буду думати з любов’ю”, – прокоментувала рішення режисера зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 31 Июл 2020 в 12:44 PDT