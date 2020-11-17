Музичний додаток для ідентифікації пісень Shazam представив 100 треків, які користувачі шукали найбільше за весь час його існування.

Відповідний плейлист опубліковано на сторінці Shazam в Apple Music.

Shazam, який наразі має понад 200 млн активних користувачів на місяць, був створений у 1999 році. Цей сервіс дозволяє користувачам ідентифікувати пісні, які вони чують, записавши уривок на диктофон.

17 листопада у компанії показали 100 пісень, які найбільше шукали через Shazam, цього року.

Check out the top 100 most Shazamed tracks of all time, exclusively on @AppleMusic: https://t.co/U59WwPKGHS 🎉 pic.twitter.com/fbXQO4V8eL — Shazam (@Shazam) November 17, 2020

#Букви наводять 10 найпопулярніших треків.

Tones and I “Dance Monkey”

Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick “Prayer in C”

Passenger “Let Her Go”

Avicii “Wake Me Up”

Major Lazer “Lean on”

Ed Sheeran “Thinking Out Loud”

Sia “Cheap Thrills”

Gotye “Somebody That I Used to Know”

Kungs, Cookin’ on 3 Burners “This Girl”

Hozier “Take Me to Church”

З повним переліком можна ознайомитися у списку відтворень на Apple Music: