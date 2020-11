Відповідний плейлист опубліковано на сторінці Shazam в Apple Music.

Shazam, який наразі має понад 200 млн активних користувачів на місяць, був створений у 1999 році. Цей сервіс дозволяє користувачам ідентифікувати пісні, які вони чують, записавши уривок на диктофон.

17 листопада у компанії показали 100 пісень, які найбільше шукали через Shazam, цього року.

Check out the top 100 most Shazamed tracks of all time, exclusively on @AppleMusic: https://t.co/U59WwPKGHS 🎉 pic.twitter.com/fbXQO4V8eL

— Shazam (@Shazam) November 17, 2020