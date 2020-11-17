Відповідний плейлист опубліковано на сторінці Shazam в Apple Music.
Shazam, який наразі має понад 200 млн активних користувачів на місяць, був створений у 1999 році. Цей сервіс дозволяє користувачам ідентифікувати пісні, які вони чують, записавши уривок на диктофон.
17 листопада у компанії показали 100 пісень, які найбільше шукали через Shazam, цього року.
Check out the top 100 most Shazamed tracks of all time, exclusively on @AppleMusic: https://t.co/U59WwPKGHS 🎉 pic.twitter.com/fbXQO4V8eL
— Shazam (@Shazam) November 17, 2020
#Букви наводять 10 найпопулярніших треків.
Tones and I “Dance Monkey”
Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick “Prayer in C”
Passenger “Let Her Go”
Avicii “Wake Me Up”
Major Lazer “Lean on”
Ed Sheeran “Thinking Out Loud”
Sia “Cheap Thrills”
Gotye “Somebody That I Used to Know”
Kungs, Cookin’ on 3 Burners “This Girl”
Hozier “Take Me to Church”
З повним переліком можна ознайомитися у списку відтворень на Apple Music:
- 44-й президент США Барак Обама створив плейлист A Promised Land з треків, які він слухав, коли обіймав пост.