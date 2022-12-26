Про це повідомило “Суспільне Культура”.

Презентація стрічки відбулася напередодні Різдва у Будинку звукозапису Українського Радіо в Києві.

“Стрічка порушує низку актуальних проблем сучасності — протидії російській культурній експансії та пропаганді, культурної дипломатії української держави, місцю українського культурного продукту у світі та його боротьбу за себе”, — йдеться в анонсі телеканалу “Суспільне Культура”.

Генеральний продюсер телеканалу Лук’ян Галкін наголосив, що протистояння російській пропаганді стало одним із важливих завдань українських ЗМІ з 24 лютого. Водночас історії Олександра Кощиці та життя композитора Миколи Леонтовича теж показують, що і тоді Росія намагалася виставити Україну як країну без досвіду державності.

Автори фільму Тіна Пересунько та Наталка Пономарів вирішили провести паралелі з сучасністю. Зокрема 25 лютого російська ракета влучила у перший будинок у Києві саме на вулиці Олександра Кошиця. На початку 20 століття більшовики та з іншого боку царська армія душили УНР, а на сьогодні на українські землі зазіхає РФ.

Симон Петлюра, голова Директорії, Головний Отаман військ і флоту УНР, передбачав, що українська капела стане культурним дипломатичним корпусом для відкриття світові існування української нації, яку заперечувала Росія.

У фільмі розповідається, що пережили солісти капели, яка мала державний статус і відкривала світові очі на Україну. На сьогодні “Щедрик” став безсмертним і лунає по всьому світові на Різдво.