Про це повідомляє журнал Best Life.
Стоун всиновила Роана в другому шлюбі з журналістом Філом Бронштейном. Пара розлучилася у 2004 році. За рішенням суду хлопець залишився жити з батьком.
Попри розлучення, Стоун зберегла добрі стосунки з сином. Свідченням цього став той факт, що у 2019 році Роан вирішив змінити прізвище та додати до свого “Стоун”.
“Я хотів би мати прізвища обох батьків”, – сказав тоді Роан.
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- Раніше Шерон Стоун показала футболку з намальованою версією кадру зі сцени допиту у фільмі “Основний інстинкт” з її участі.
- Шерон Стоун заявила, що режисер обманом змусив її зняти спідню білизну для еротичної сцени в “Основному інстинкті”.
- Крім того, Шерон Стоун розповідала, що ледь вижила після інсульту. Під час клінічної смерті її душа вийшла з тіла.