63-річна голлівудська акторка Шерон Стоун, мати трьох синів, похизувалася досягненнями свого старшого, Роана Бронштейна Стоуна. Вони спільно позували на червоній доріжці Каннського кінофестивалю.

Про це повідомляє журнал Best Life.

Стоун всиновила Роана в другому шлюбі з журналістом Філом Бронштейном. Пара розлучилася у 2004 році. За рішенням суду хлопець залишився жити з батьком.

Попри розлучення, Стоун зберегла добрі стосунки з сином. Свідченням цього став той факт, що у 2019 році Роан вирішив змінити прізвище та додати до свого “Стоун”.

“Я хотів би мати прізвища обох батьків”, – сказав тоді Роан.

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