Ще одна жінка звинуватила Меріліна Менсона в сексуальному насильстві

Про це повідомляє журнал People.

У новому позові, який подала Джейн Доу, Менсона звинувачують в сексуальному насильстві.

Вона стверджує, що 52-річний рокер зґвалтував її кілька разів під час їх відносин в 2011 році.

Доу також заявила, що Менсон показав їй відеозапис, на якому він нібито знущався над молодою жінкою, прив’язував її до стільця, змушував пити те, що виглядало як сеча, і погрожував їй пістолетом. Менсон нібито сказав, що знімав це відео в 1996 році після виступу в Hollywood Bowl.

Джерело, близьке до Менсона, повідомило, що відеокасета, на яку посилається в позові заявниця, є короткометражний фільм за сценарієм, який так і не був випущений.

У позові Доу також зазначила, що боялася за своє життя після перегляду відеозапису і стверджувала, що секс з Менсоном ставав все більш жорстоким.

Жінка додала, що вона “придушувала” свої спогади про зґвалтування до лютого цього року, коли кілька жінок виступили з публічними звинуваченнями Менсона в сексуальному і фізичному насильстві.