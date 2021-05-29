Ще одна жінка звинуватила Меріліна Менсона в сексуальному насильстві

Про це повідомляє журнал People.
У новому позові, який подала Джейн Доу, Менсона звинувачують в сексуальному насильстві.
Вона стверджує, що 52-річний рокер зґвалтував її кілька разів під час їх відносин в 2011 році.
Доу також заявила, що Менсон показав їй відеозапис, на якому він нібито знущався над молодою жінкою, прив’язував її до стільця, змушував пити те, що виглядало як сеча, і погрожував їй пістолетом. Менсон нібито сказав, що знімав це відео в 1996 році після виступу в Hollywood Bowl.
Джерело, близьке до Менсона, повідомило, що відеокасета, на яку посилається в позові заявниця, є короткометражний фільм за сценарієм, який так і не був випущений.
У позові Доу також зазначила, що боялася за своє життя після перегляду відеозапису і стверджувала, що секс з Менсоном ставав все більш жорстоким.
Жінка додала, що вона “придушувала” свої спогади про зґвалтування до лютого цього року, коли кілька жінок виступили з публічними звинуваченнями Менсона в сексуальному і фізичному насильстві.
- Раніше англійська акторка Есме Б’янко, найбільш відома за зйомками в серіалі “Гра престолів”, подала в суд на рок-музиканта Меріліна Менсона, звинувачуючи його в сексуальному насильстві та побоях.
- Також колишня помічниця Менсона Ешлі Уолтерс подала до суду на співака, звинувачуючи його в сексуальному насильстві.
- 26 травня поліція американського штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака Меріліна Менсона. Йому інкримінують два епізоди в нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді в 2019 році.