72-річний американський актор і колишній бодібілдер Арнольд Шварценеггер пожартував над підписниками, знявши відео про свою "ідеальну" розтяжку.

Відповідне відео він опублікував в Instagram.

На відео 72-річний голлівудський актор демонструє підписникам свою “відмінну” фізичну форму.

Сидячи на шпагаті на кухонному столі Шварценеггер, в зубах якого сигара, показує, як піднімає руки та тягнеться до носків. При цьому Арнольд щосили вдає, що ця вправа дається йому вкрай нелегко.

Після “втомлений” актор кладе руки на пояс та просто відходить від столу зі словами: “Фух! У всякому разі, я сьогодні дуже гнучкий сьогодні і дуже пишаюся собою”. Так стає зрозуміло, що ноги були підробленими.

Варто зазначити, що підписники оцінили жарт актора. Ролик зібрав 1,5 млн переглядів, сотні тисяч лайків і сотні позитивних коментарів.