Про це повідомляє Reuters.

Знімок став ілюстрацією новини про те, що громадяни старше 75 років зможуть безкоштовно зробити щеплення проти COVID-19. Коли зрозуміли, що це мем, фото видалили.

“Ми не знали, що це мем, поки не помітили це. Але, звичайно, ми постаралися змінити картинку відразу”, – сказала прессекретарка Стокгольмського регіону Ханна Фелленіус.

Уряд вважає, що фотографія не могла викликати недовіру населення до вакцини.

“Наша оцінка така, що публікація протягом декількох годин зображення, яке саме по собі не вводить в оману або недоречне, не підриває довіру до вакцинації проти COVID-19”, – заявила влада.

Nice to see Hide the Pain Harold doing his bit for Sweden’s COVID-19 vaccination effort. pic.twitter.com/ObBgK9OTNt

— Colm Fulton (@ColmFulton) March 30, 2021