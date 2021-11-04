Про це повідомили на сторінці Disney+ в Twitter.
“Сімпсони влаштували нам вечірку, і все вийшло”, — йдеться в дописі.
Спеціальний епізод отримав назву “The Simpsons in Plusaversary”. Вій вийде 12 листопада.
На постері можна побачити Гомера Сімпсона та пса Гуфі.
За сюжетом, персонажі Disney та Сімпсони зберуться на одній вечірці в Спрингфілді, присвяченій святкуванню річниці стримінгового сервісу.
So @TheSimpsons threw us a party and things got… Goofy. Celebrate #DisneyPlusDay with the all-new short, The Simpsons in Plusaversary, streaming November 12. pic.twitter.com/JC5blp0cSM
— Disney+ (@disneyplus) November 2, 2021
Цей епізод стане третьою колаборацією “Сімпсонів” з Disney. Раніше мешканці Спрингфілда зустрічалися з персонажами “Зоряних війни” та кіновсесвіту Marvel.
- Раніше “Сімпсони” разом із модним будинком Balenciaga випустили 10-хвилинне відео для суботнього тижня моди в Парижі, в якому навіть Гомер і Мардж Сімпсон були одягнені в Balenciaga.