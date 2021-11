Про це повідомили на сторінці Disney+ в Twitter.

Спеціальний епізод отримав назву “The ​​Simpsons in Plusaversary”. Вій вийде 12 листопада.

На постері можна побачити Гомера Сімпсона та пса Гуфі.

За сюжетом, персонажі Disney та Сімпсони зберуться на одній вечірці в Спрингфілді, присвяченій святкуванню річниці стримінгового сервісу.

